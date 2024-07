Rinascita dell’ex Colonia a Barcellona, via libera a locali e musica

Un autentico bagno di folla ha fatto da cornice all’inaugurazione dell’ex Colonia, situata sul lungomare di Calderà in via Cicerata. Alcuni giovani imprenditori barcellonesi, riuniti nella società Fendo, hanno compiuto una vera e propria opera di riqualificazione di un luogo tristemente abbandonato da decenni e ridotto a discarica a cielo aperto. Quell’immobile, risalente agli anni 50, in origine destinato a colonia marina per gli studenti delle scuole dell’obbligo dell’epoca, e per troppo tempo ridotto ad un rudere maleodorante, è adesso una struttura accattivante capace di offrire servizi apprezzati da giovani e non.

Gli imprenditori hanno ottenuto la concessione dell’intera struttura di proprietà demaniale per i prossimi 18 anni, dopo avere partecipato al bando di gara con cui si offrivano ai privati i beni che ricadono nel Demanio lotto 7. L’immobile rientra nell’iniziativa del Demanio marittimo regionale che, nel 2019, su decisione del Governo Musumeci, mise a bando numerosi immobili in tutta la regione per sottrarli alle condizioni di degrado ed abbandono in cui versavano. L’ex Colonia, in prima battuta, proporrà un ristorante ed una pizzeria con vista mozzafiato sulle isole Eolie, ma anche un ricco calendario di eventi musicali di spessore, ancora non rivelato nei dettagli. Nel 2025, inoltre, saranno inaugurati un bar ed un lido: sarà possibile così affittare lettini ed ombrelloni in spiaggia e godere del mare in sicurezza, sotto lo sguardo attento dei bagnini.