Porti dello Stretto, continua l’ascesa: il sistema Messina-Milazzo (con Reggio e Villa) leader in alcune classifiche

Il sistema dello Stretto ha potenzialità enormi, molte ancora inespresse, e la prospettiva del collegamento stabile non arrecherà danni all’economia portuale di Messina-Tremestieri e Milazzo, oltre che di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Si susseguono studi e report su un settore in grande evoluzione.

Ancora una volta, partiamo dai dati del crocerismo. Siamo già a oltre metà del cammino del 2024 e le stime di inizio anno si stanno concretizzando in numeri reali. Messina sta conquistando il settimo posto in assoluto tra i porti italiani. Al primo si conferma Civitavecchia, il porto leader nazionale (anche perché il porto di Roma Capitale ed è stato inserito di recente nella lista dei porti “Core” europei), che supera addirittura la soglia dei tre milioni di passeggeri movimentati (3,1 milioni, +4% sul 2023). Invariate le altre posizioni sul podio, con Napoli seconda (1,61 milioni di croceristi movimentati, +4% sul 2023) e terza Genova (1,38 milioni di croceristi movimentati, -8% sul 2023). Grandi passi avanti compiuti dal porto di Palermo, che prosegue il suo trend di crescita raggiungendo la soglia del milione di croceristi movimentati (+7,5% sul 2023), ma come era stato previsto, tra le variazioni più significative, «l’ulteriore scatto in classifica di Messina» che, alla fine dell’anno, raggiungerà quota 682mila passeggeri movimentati (+24% sul 2023) e 233 toccate nave (+10% sul 2023).

I flussi croceristici in costante aumento nello Stretto, ma il discorso vale per tutto il territorio nazionale, confermano che si è aperta una nuova fase per la croceristica in Italia e, come dichiarato dal presidente di “Risposte Turismo” (il sito che ogni anno cura i report del settore), Francesco Di Cesare, occorre attrezzarsi per le nuove sfide. Quali sono? «Contribuire concretamente a rendere il turismo croceristico sostenibile e continuare a tenere alta l’attenzione sull’accoglienza dei flussi, soprattutto in quei porti pronti a traguardare nuovi record. Si tratta di sfide che implicano un intenso lavoro di sensibilizzazione, coinvolgimento e collaborazione tra tutte le parti coinvolte, a partire dalle compagnie e le destinazioni».