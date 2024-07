Messina, sorpreso a spacciare tra via Cesare Battisti e via dei Verdi: arrestato un 22enne

I poliziotti delle Volanti hanno proceduto all’arresto di un ventiduenne di nazionalità tunisina sorpreso in flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente il pomeriggio del 22 luglio scorso, tra via Cesare Battisti e via dei Verdi.

La cessione di droga non è sfuggita infatti agli agenti impegnati nel costante controllo del territorio, che hanno appurato quanto ceduto, ossia un piccolo involucro contenente circa 4 grammi di hashish. I poliziotti hanno quindi proceduto a bloccare e sottoporre ad identificazione e controllo sia il venditore che l’acquirente.

La successiva perquisizione a carico del ventiduenne ha portato al sequestro di altra modica quantità di hashish che lo stesso nascondeva nel calzino. Ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo, per un peso complessivo di 47,63 grammi, è stata successivamente recuperata dagli agenti presso l’abitazione del giovane, ed in particolare sotto il cuscino della camera da letto, all’interno di un involucro in cellophane. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.