Messina, il viadotto Ritiro è finito, le file... non ancora. Da stasera riapre Giostra direzione Catania

La marcia d’avvicinamento alla restituzione alla città di un tratto tangenziale azzoppato dal 2012, prosegue con nuovi aggiornamenti, qualche novità ma purtroppo anche qualche conferma della necessità d avere pazienza.

Il più recente bollettino riguarda l’ultima visita dello staff tecnico che ha lavorato per anni all’opera con il collaudatore Sergio Arcocia. È avvenuta ieri mattina, per le ultime verifiche prima della stesura definitiva del certificato di collaudo statico, indispensabile per l’apertura al traffico anche della carreggiata lato monte. A questo punto non ci sono più dubbi sull’esito della delicata verifica e l’appuntamento resta quello del 30 luglio. Martedì prossimo sarà il governatore Renato Schifani, a sette anni dall’avvio dei lavori e a 12 dalla riduzione ad una sola corsia del transito, a “battezzare” la seconda vita del viadotto Ritiro.

Da quel giorno sul ponte lungo quasi un chilometro si transiterà su entrambe le carreggiate senza restrizioni. Ma ancora per qualche giorno, purtroppo, proseguirà l’effetto degli incolonnamenti in quella zona. Perché? Perché deve essere ancora risolto un altro nodo storico di quel quadrante. Quello delle due canne della galleria Telegrafo. Infatti si concluderanno solo il 9 agosto i lavori di adeguamento dei due tunnel più lunghi della tangenziale e pertanto li si potrà attraversare solo su una sola corsia. Questo comporterà che per altri dieci giorni, chi viaggia verso Palermo, dopo aver superato a carreggiata piena il Ritiro, poco dopo, dovrà infilarsi nell’imbuto della corsia unica che porterà alla Telegrafo. Per chi viaggia verso la città, invece, non verrà meno, fino al 9 agosto, il restringimento storico prima della Telegrafo, salvo poi avere strada libera sino al Boccetta.

Dal primo luglio il Cas ha chiuso al traffico la tangenziale dalle 22 alle 6 fra Rometta e Boccetta per consentire la messa in sicurezza della calotta del tunnel di monte. Quella appena trascorsa è stata l’ultima notte di disagio per gli automobilisti costretti ad usare la più scomoda e lunga statale. Da oggi quindi il tratto torna percorribile a tutte le ore. Ma i lavori ai sistemi, all’asfalto e alle pareti, proseguiti a circolazione aperta, fanno sapere dal Cas, non si concluderanno prima del 9 agosto.