Ancora sangue sulle strade: tragedia in autostrada tra Barcellona e Milazzo. Muore un 47enne, c'è un altro ferito grave

Una tragedia dietro l'altra e ancora sangue sulle strade. E' mortale l'incidente di fine mattinata in autostrada nel tratto tra Barcellona e Milazzo, prima dello svincolo di Milazzo, in direzione Messina. A perdere la vita un quarantasettenne di Catania che viaggiava a bordo di una Mercedes classe B. A bordo un'altra persona, sempre catanese, rimasta gravemente ferita. Dopo essere stata soccorsa sul posto ed intubata, è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. L'autostrada è rimasta chiusa proprio per consentire all'elisoccorso di atterrare. L'incidente dovrebbe essere stato autonomo, con l'autista che ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Sul posto la Polstrada per accertare la dinamica e gestire il traffico. Il tratto di strada è stato riaperto ma ad una sola corsia.

Sempre a Milazzo, questa mattina, a perdete la vita era stato un giovane. Teatro della tragedia l’asse viario. Un ventiseienne, Alessandro Scalzo, ha impattato con la propria moto contro il palo della pubblica illuminazione poco prima del semaforo che regola l’accesso allo svincolo di piazza Tusa nel quartiere di San Giovanni. L’incidente è avvenuto intorno alle 3,30. Alessandro lavorava su una delle navi della Caronte & Tourist, molto conosciuto nella città del Capo e amato da tutti. Era tifosissimo del Milazzo.