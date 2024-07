Barcellona, la nipote di Beppe Alfano si laurea con una tesi sul nonno: "Oggi avrebbe chiamato i suoi amici per dargli la notizia"

Quanto tempo è passato dalla morte di Beppe Alfano, ucciso da Cosa nostra barcellonese nell'ormai lontano 1993. Il tesserino da giornalista glielo diedero dopo.Ancora oggi non sappiamo la verità su quella esecuzione di via Marconi, sotto casa sua, che ha generato un seme bellissimo. Sua nipote Giusy Benigno, la figlia di Sonia, che in questi anni non ha mai smesso di cercarla la verità, è una ragazza di 27 anni determinata e coraggiosa, abituata dalla vita all'assenza del nonno, nemmeno l'ha conosciuto. Ieri Giusy si è laureata in Giurisprudenza alla Lumsa di Palermo con la votazione di 110 e lode. Lo ha fatto discutendo una tesi-inchiesta proprio su Beppe Alfano, quella sua radice spezzata per mano mafiosa che le hanno impedito di abbracciare. Adesso vuole fare con tutte le sue forze il magistrato.Il titolo del suo lavoro finale è "La prova nuova nel giudizio di revisione e il processo Alfano", in fondo è un grido che lei ci getta in faccia nel mare dell'omertà e dell'indifferenza per conoscere dopo troppi anni la verità sulla morte di suo nonno.Certo, la giustizia italiana ha decretato in via definitiva la colpevolezza di un mandante, il boss barcellonese Giuseppe Gullotti, e di un esecutore, il camionista Antonino Merlino, ma negli ultimi tempi parecchi pentiti hanno detto chiaramente che non fu Merlino a sparare con quella calibro 22 per uccidere Alfano. E le recenti inchieste che si sono succedute hanno fatto intravedere nuovi chiari scenari, tratteggiando scandalosi depistaggi e nascondimenti, senza però approdare a nulla di concreto. Sul tavolo giudiziario c'è oggi soltanto un'archiviazione definitiva del procedimento "Alfano ter".