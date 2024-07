Accordo tra sindacati e “Stretto di Messina”: siglato il protocollo d’intesa per i dipendenti

Un protocollo d’intesa siglato dalla “Stretto di Messina” e dalle organizzazioni sindacali. Un nuovo incontro, all’orizzonte, promosso dal ministero dell’Istruzione, per delineare le tappe dei percorsi di formazione professionale per tutte quelle figure che serviranno nella fase di cantierizzazione del Ponte e delle opere collegate.

In attesa dei passi decisivi – il voto del Dl Infrastrutture con la modifica che prevede la possibilità di andare avanti “per fasi costruttive”; l’iter di Valutazione d’impatto ambientale davanti alla Commissione Via-Vas del ministero dell’Ambiente; l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess –, si muovono le acque sul fronte delle prospettive occupazionali legate alla costruzione del collegamento stabile tra l’Isola e il Continente.

Ieri è stato sancito un accordo significativo, quello tra la società “Stretto di Messina” e le organizzazioni sindacali. Al centro della trattativa, il contratto di lavoro per il personale dipendente. «L'accordo, giunto a valle di un ampio confronto – recita la nota diramata dalla società presieduta dall’ing. Recchi e amministrata da Pietro Ciucci –, tiene conto delle specificità che caratterizzano la “Stretto di Messina”, fermo restando il rispetto del contratto di settore originariamente adottato». E Ciucci aggiunge: «La nuova piattaforma contrattuale è un elemento fondamentale per l'organizzazione della società, già in questa fase di avvio del progetto del Ponte. È un segnale importante che conferma l’attenzione della società nella difesa dei diritti dei lavoratori impegnati nella realizzazione di questa straordinaria opera».