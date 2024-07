A Sant'Agata di M. l'ultimo saluto a Giuliana Faraci. La salma riposa nel cimitero di Alcara Li Fusi

Una folla nutrita ha partecipato stamane, nella chiesa di San Francesco, ai funerali di Giuliana Faraci, la segretaria di Sant’Agata di Militello di 40 anni deceduta, per cause ancora da accertare dopo lo svolgimento dell’autopsia, lunedì mattina scorso nella casa di famiglia. Le esequie sono state officiate da padre Salvatore Chiacchiera, santagatese e arciprete a Castell’Umberto e concelebrate dai sacerdoti Dino Lanza, Michele Gaglio ed Enzo Vitanza. In prima fila, oltre ai familiari, il sindaco Bruno Mancuso a nome della comunità ma anche titolare dello studio medico di dialisi presso cui Giuliana Faraci aveva lavorato per anni e sino a venerdì della scorsa settimana. Al termine diversi gli interventi sull’altare per ricordare la figura di Giuly, come tutti la chiamavano. L’ultimo viaggio della donnai è stato in direzione di Alcara Li Fusi, il suo centro di origine, dove la salma è stata tumulata dopo una breve cerimonia di suffragio e la benedizione.