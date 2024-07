Villafranca, dal restyling del Centro per anziani agli interventi idrici: le opere pubbliche in 26 punti

In rassegna azioni e progettualità messe nero su bianco nella relazione annuale del sindaco Giuseppe Cavallaro, che riassume in 26 punti la programmazione dei lavori e dei finanziamenti. Tra questi, il completamento dei lavori di ristrutturazione del Centro diurno per anziani, l’ampliamento del cimitero centro per 60mila euro, la manutenzione straordinaria della cupola geodetica (50mila euro), l’efficientamento energetico del Palazzo comunale (terzo e quarto piano e aula consiliare), il cofinanziamento di Tirreno Ecosviluppo di 16mila euro per il Centro polifunzionale di via Quasimodo (impianto di climatizzazione), la riqualificazione del Museo della medicina Ottavio Badessa (Sogepat 100mila euro) e abbattimento barriere architettoniche (400mila euro). E ancora, i lavori di realizzazione di una bretella di servizio da via Sciascia a via Università (in corso), il progetto di rifunzionalizzazione con riqualificazione delle aree Pip in località ‘’Ponte gallo e Fiorentino’’ (700mila euro), la realizzazione di un pozzo trivellato in area comunale adiacente alla via Frischia Cozzina, zona Castello, lo studio per la realizzazione di un pozzo trivellato in area comunale adiacente alla Sp 52, zona Divieto, la manutenzione straordinaria del tratto finale di condotta di alimentazione del serbatoio in località Romeo e degli organi di comando interni (lavori quasi ultimati), i 3 progetti per la manutenzione straordinaria e il potenziamento della rete di raccolta acque bianche e nere (vie Don Luigi Sturzo, Vivaldi, G. Martino e Bellini), la richiesta di concessione di un’area appartenente al Demanio Fluviale finalizzata alla riqualificazione ambientale, con realizzazione di un’area attrezzata, in via Peppino Mondello “ex Pirelli”.