Stromboli, scongiurare la crisi con la ripresa dell'attività turistica

Dopo l’abbassamento ad arancione del livello di allerta le Eolie “guardano” a Stromboli per una ripresa dell’attività turistica che in questo mese di luglio, complice anche l’attività del vulcano ed un esasperato allarmismo, ha segnato il passo, con una percentuale di disdette da record.

Una speranza che trova conforto nel fatto che lo Stromboli, da sempre, ha rappresentato il punto di traino dell’economia turistica eoliana.

Nelle more di una rivalutazione delle ordinanze restrittive, poste in essere per Stromboli nei giorni più “caldi”, sfociati nell’innalzamento a rosso del livello di allerta, nell’arcipelago, dopo la decisione del Dipartimento nazionale della Protezione civile, si tira un sospiro di sollievo. A farsi portavoce di questa rinnovata speranza sono Federalberghi Isole Eolie e la Pro Loco Amo Stromboli. In un documento auspicano che il passaggio del livello di allerta ad arancione «segni l’inizio di un graduale ritorno alla normalità, offrendo la possibilità di salvare, per quanto possibile, una stagione turistica già gravemente compromessa, con cali compresi tra il 30 e il 40% nelle strutture ricettive e numeri, ancora più drammatici per alcuni commercianti e pubblici esercizi».