Polfer Barcellona, si addormenta sul treno per Roma e una donna le porta via il trolley: denunciata una 47enne

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto hanno denunciato in stato di libertà una 47enne di origine palermitana, per il reato di furto aggravato di un trolley e di un beauty.

Nella fattispecie, i poliziotti, ricevuta notizia del furto di un bagaglio a bordo di un treno intercity diretto a Roma, hanno svolto una complessa attività di polizia giudiziaria che ha dato esiti positivi, poiché, grazie alla collaborazione di altri uffici di polizia e all’attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire i fatti e a risalire alla malvivente.

La 47enne, i primi del mese di luglio, avrebbe asportato alla malcapitata viaggiatrice assopita il trolley, comprensivo di beauty e contenente i monili preziosi, della cui sottrazione la vittima si accorgeva solamente alla discesa del treno a Lamezia Terme.

A seguito di perquisizione disposta dall’Autorità Giudiziaria gli agenti della Polfer hanno recuperato presso l’abitazione della presunta ladra la refurtiva, consistente in diversi monili in oro ed effetti personali per un valore complessivo di circa 6.000 euro, che è stata posta sotto sequestro in attesa del riconoscimento da parte della vittima