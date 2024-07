Patti, ragazzo di 17 anni spinto al suicidio dalla madre e dal suo compagno: condannati

È una vicenda tragica e terribile, quella oggetto dell’imputazione per cui una donna ed il suo compagno stati condannati a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Patti. Stefania Mistretta e Giuseppe Longo rispondevano in particolare di maltrattamenti in famiglia aggravati, ai danni del figlio della donna, minorenne all’epoca dei fatti. Secondo le accuse, per le quali sono stati ritenuti responsabili a conclusione del processo di primo grado, i due imputati avrebbero posto in essere condotte vessatorie nei confronti del ragazzo, infliggendogli gravi sofferenze morali e fisiche, malmenandolo, rimproverandolo ed umiliandolo anche per futili motivi.

La giovane vita del ragazzo finì purtroppo nel modo più cruento nel maggio 2019, quando, non ancora 17enne, fu trovato e all’interno di un capannone in disuso di un’ex fabbrica poco fuori il centro abitato pattese, nel quale si tolse la vita impiccandosi.

Una morte che ancora oggi, a distanza di anni, nel comprensorio pattese e non solo suscita sgomento e profondo turbamento.