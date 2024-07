Messina, spaccio di droga a Giostra: saranno sentiti i collaboratori di giustizia Tommaso Ferro e Giovanni Bonanno

Saranno sentiti nelle prossime udienze i collaboratori di giustizia Tommaso Ferro e Giovanni Bonanno. È quanto emerso dal processo Market Place, su un traffico di droga a Giostra scoperto da un’indagine della Squadra mobile. Al vaglio del Tribunale presieduto dalla giudice Monica Marino, le vicende scaturite dall’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia che a suo tempo fece luce sia su un traffico di droga che su alcuni ferimenti avvenuti in città. Nel corso dell’ultima udienza il tribunale ha ammesso l’audizione dei collaboratori Tommaso Ferro e Giovanni Bonanno che nei mesi scorsi hanno reso dichiarazioni ai magistrati riempiendo pagine di verbali e raccontando alcune vicende.

Nel corso dell’ultima udienza è stato sentito, su richiesta dell’avvocato Giuseppe Bonavita, anche Angelo Arrigo che era stato vittima di un ferimento avvenuto sul viale Giostra nell’aprile 2016. Rispondendo alle domande dell’avvocato Catania, difensore di Antonio Bonanno, ha ripetuto davanti ai giudici quanto aveva dichiarato a suo tempo agli investigatori della Squadra mobile. Ha sostenuto di non aver visto chi gli ha sparato in quanto aveva il volto coperto da un casco integrale. Rispondendo alle domande dell’avvocato ha anche parlato dei rapporti con Bonanno dicendo che erano buoni. Il processo è stato quindi rinviato a settembre.

L’operazione Market place è scattata nel 2021. All’epoca furono eseguiti 39 arresti , alcuni in carcere e altri domiciliari e furono eseguiti anche 13 obblighi di firma, oltre a sequestri di appartamenti e garage-cantine, auto, moto e altre utilità economiche.

Nel rione di Giostra, che un collaboratore di giustizia aveva definito “la Scampia di Messina” in alcune palazzine di via Seminario Estivo, gli investigatori fecero emergere un vasto traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini furono smantellati due gruppi dediti allo spaccio di marijuana, cocaina, hascisc e skunk. Gli investigatori della Squadra Mobile avviarono i primi accertamenti dopo una gambizzazione avvenuta vicino al mercato di Sant’Orsola, il 25 gennaio 2017. Dalle indagini emerse anche un altro ferimento che risaliva al 2016. (le.ba.)