Messina, ecco il piano per dimezzare la crisi idrica

Ottanta, forse cento litri di acqua al secondo in più sono come la visione di un’oasi nel deserto. Messina ci spera davvero che presto questo “regalo” possa esserle fatto prima possibile perché risolverebbe almeno metà dei problemi attuali di carenza idrica. E siccome quando non ci si deve far mancare nulla, per la perdita di Santa Margherita sarà necessario un intervento significativo come quelli realizzati in 5 fine settimana di questo inverno, con il coinvolgimento di buona parte del territorio cittadino.

Partiamo dagli esiti e dalla analisi più dettagliata di quanto sia emerso dal tavolo prefettizio di martedì pomeriggio. Basile, che ieri ha tenuto una conferenza stampa con gli assessori Minutoli e Caminiti, con il direttore generale Puccio e con la presidente di Amam Bonasera, ha sottolineato il successo “politico” dell’affermazione del principio della priorità dell’uso idropotabile delle risorse rispetto a quelle per l’irrigazione dei campi dell’area di Fiumefreddo. La concessione per l’utilizzo della sorgenti di Bufardo e Torrerossa prevede che a Messina possano essere garantiti 812 litri di acqua al secondo fra maggio e ottobre e 915 fra novembre ed aprile. 430 litri invece sono destinati allo scopo irriguo. Alla luce di un intervento normativo della regione, in considerazione della clamorosa crisi di quest’anno, è possibile poter rivedere queste proporzioni favorendo l’uso umano.