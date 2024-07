La morte improvvisa di Giuliana Faraci a Sant'Agata Militello, eseguita l'autopsia: due indagati

E’ stata eseguita l’autopsia su Giuliana Faraci, la donna di 40 anni morta improvvisamente a Sant'Agata Militello, nel messinese lo scorso 22 luglio. Il medico legale Elvira Ventura Spagnolo nominata, dalla procura di Patti, ha effettuato l’esame autopico.

I familiari della donna hanno invece nominato il medico legale Nino Bondì come consulente di parte. Ci sono due indagati per questa vicenda, un atto dovuto da parte della procura per poter eseguire l’autopsia: un medico e un infermiere.

Domani intanto, a Sant'Agata Militello, nella chiesa di San Francesco, si svolgeranno i funerali della giovane donna. Sono stati i familiari, assistiti dall’avvocato Salvatore Mancuso, a presentare una denuncia al Commissariato chiedendo alla magistratura di chiarire le cause del decesso.

Giuliana Faraci venerdì scorso era andata a cena con alcune amiche, l’indomani pomeriggio ha iniziato a stare male, ha accusato febbre e vomito. Domenica, visto il peggiorare delle sue condizioni, è stato chiesto anche l’intervento del 118. L’indomani è stata trovata senza vita dai familiari.