Torna la “Carta acquisti - Dedicata a Te” per oltre seimila famiglie messinesi

Da settembre carrelli più pieni per 6.173 famiglie messinesi con basso reddito. Anche quest'anno beneficeranno della Carta acquisti “Dedicata a Te”. Si tratta di una tantum annuale di 500 euro versata in un'unica soluzione a partire da settembre, spendibile nel carrello della spesa (beni alimentari di prima necessità), ma anche per l'acquisto di carburante o di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locali, nel periodo compreso tra settembre 2024 e non oltre il 28 febbraio 2025.

Per non perdere il sussidio il titolare dovrà effettuare un primo pagamento almeno entro il 16 dicembre 2024. Al Comune di Messina sono state assegnate 6.173 social card esattamente come l'anno scorso. Il dato è stato comunicato dal sindaco Federico Basile e dall'assessora alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore, la quale ha assicurato che le procedure per le famiglie messinesi sono già in corso. «Con gli uffici preposti alle verifiche dei beneficiari – ha detto – abbiamo attivato le procedure necessarie. Si agirà in sinergia con l'Inps che ci trasmette l'elenco dei nominativi da verificare, accertando la posizione anagrafica o eventuali incompatibilità con altre misure di aiuto economico statale, regionale o comunale in favore dei destinatari. Verifiche che potrebbero iniziare a partire da oggi per consentire successivamente all'Inps di rendere gli elenchi definitivi e trasmetterli per via telematica a Poste italiane che provvederà ad erogare le carte agli utenti. L'Amministrazione comunale in questa fase – spiega Calafiore –, attraverso il Dipartimento servizi alla persona e alle imprese, si occuperà inoltre di dare comunicazione alle famiglie beneficiarie del contributo, avvisandole dell'assegnazione della carta e circa le modalità di ritiro negli uffici postali abilitati».

L'avviso per ritirare la carta elettronica nominativa verrà trasmesso, nelle prossime settimane, con raccomandata postale recapitata a domicilio del beneficiario.