Tangenziale di Messina, proseguono i lavori per eliminare il bypass a Boccetta: saranno ultimati in settimana

Sarà indispensabile almeno per un paio di giorni ancora la chiusura al traffico dello svincolo di Boccetta per tutti i mezzi che provengono da Villafranca. Si tratta del passo immediatamente precedente alla riapertura del viadotto Ritiro. La prima uscita utile per chi proviene da Villafranca dunque, già da ieri i mattina è quella di Messina centro. Evidenti i disagi e le ripercussioni per tutti gli automobilisti che dovranno allungare il percorso. Si tratta di eliminare la bretella in salita che per diversi mesi ha consentito a chi viaggiava nella carreggiata opposta in doppio senso di circolazione di poter uscire a Boccetta. Una pista realizzata “tagliando” le corsie di monte e che ora non servirà più. L’ingresso in autostrada non è consentito nemmeno utilizzando le rampe di Giostra sempre in direzione Messina. Nessuna restrizione invece a Boccetta o a Giostra per tutte le altre direzioni o uscite.