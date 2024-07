Stromboli, la fiction e l'incendio. Musolino: "Inaccettabile la messa in onda. Negata l'audizione di Roberto Sergio"

«Nella mattinata di oggi ho chiesto l’audizione dell’ad di Rai Roberto Sergio in commissione di Vigilanza al fine di fare chiarezza in merito alla messa in onda della fiction sulla Protezione Civile realizzata a Stromboli. Paradossalmente la mia richiesta, sostenuta dalla collega di Italia Viva Maria Elena Boschi e da tutte le forze di opposizione, è stata bocciata dalla maggioranza. La stessa maggioranza a cui appartiene il governo della Sicilia e che si era indignata per la decisione di mettere in onda una produzione Rai che è costata danni ambientali e morali agli abitanti di Stromboli, con i quali, ricordo, nessuna composizione è mai andata a buon fine. Invito il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, componente delle forze politiche di governo, a trarre le dovute conclusioni». Lo dice la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino.

«E' inaccettabile che la fiction 'Sempre al tuo fiancò, la cui produzione ha devastato Stromboli, venga messa in onda in autunno. La Rai in questo modo disattende gli impegni presi con la commissione di Vigilanza, di non trasmettere il programma fino all’accertamento delle responsabilità penali». Lo dice la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino in un comunicato.