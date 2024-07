Messina, stato di abbandono alla villetta Quasimodo: così piace solo ai topi VIDEO

E' l'unica area verde dove nessun piano di recupero, al momento, è stato attuato da un'amministrazione che, per la verità, ha fatto e stafacendo molto in questo settore. Da anni ormai, in continuità con altre gestioni amministrative di Palazzo Zanca, questo spazio posto nel cuore della città versa in stato di totale abbandono e di degrado. Un tempo metà di genitori che vi portavano i loro bimbi, ora sembra esere habitat preferito dai topi. Come quelli che, numerosi, ha filmato un nostro lettore.