Messina, fra gli 80 e i 100 litri di acqua al secondo in più grazie a Bufardo e Fiumefreddo

I tempi possono variare fra i pochi giorni e un paio di settimane visto e considerato che dovrà essere convocata una nuova riunione in prefettura per la definizione esatta di quanto possa essere sottratto all’uso irriguo dell’acqua che arriva da Fiumefreddo per essere destinato alle quattro città che sono in difficoltà con l’approvvigionamento idrico alle famiglie. L'altra novità è quella legata al guasto alla condotta che si è registrato a Santa Margherita. Dal tavolo di oggi è emerso che sarà necessario un intervento sullo stile di quelli che già sono avvenuti durante l’inverno sempre sulla condotta del Fiumefreddo.

Potrebbero arrivare fra gli 80 e i 100 litri di acqua al secondo in più in città grazie alla ridistribuzione della capacità delle fonti del Bufardo e del Fiumefreddo . È questa la novità principale emersa dalla conferenza stampa che il sindaco e l’Amam hanno voluto per questa mattina. Una addizione che sosterrebbe in maniera importante una città che è alle prese con una riduzione di almeno 200 litri al secondo rispetto alla scorsa estate.

Dunque un fine settimana in cui il venerdì sarà utilizzato per effettuare i lavori il sabato e la domenica per il ritorno ritorno alla normalità in tutta la città. La data non è stata ancora fissata. Perché prima bisogna mettere in sicurezza il cantiere e soprattutto il Comune e la Amam vogliono cercare di limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza cercando di avere a disposizione per quei giorni quanta più acqua possibile per evitare uno stop di distribuzione troppo lungo. Il Coc della Protezione Civile sta lavorando a gran ritmo e si è munito di 10 mezzi per la distribuzione dell’acqua che presto potranno lavorare H 24 e non solo fino alle 20.