Follia sul lungomare a Brolo, prendono a calci e pugni persone di mezza età. 4 giovani denunciati

Scene di ordinaria follia nella notte tra martedì e oggi sul lungomare di Brolo, teatro di un vero e proprio pestaggio ai danni di alcuni avventori di locali pubblici. A scatenare un autentico finimondo, secondo i primi riscontri investigativi, sarebbe stato in particolare un gruppo di quattro giovani extracomunitari, che avrebbe preso di mira senza alcun apparente motivo delle persone intercettate nei paraggi dei locali stessi.

Almeno due le vittime della brutale aggressione a calci e pugni, entrambe persone di mezza età che sarebbero del tutto estranee a qualsiasi coinvolgimento con gli aggressori, che hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. La baraonda protrattasi per parecchi minuti si è verificata sotto gli occhi increduli e spaventati di centinaia di passanti, tra cui anche giovanissimi, che stavano trascorrendo una tranquilla serata estiva nel cuore del lungomare “Luigi Rizzo” di Brolo. In molti hanno quindi filmato con gli smartphone le penose fasi del pestaggio, immagini agghiaccianti che oltre a diventare presto virali, con migliaia di condivisioni in rete, sui social e sulle chat, sono state acquisite dai carabinieri della locale stazione per le indagini del caso.