Messina, tenta di estorcere denaro ad un uomo con un coltello: arrestato un 35enne

I poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un trentacinquenne messinese, su cui convergono gravi indizi per il reato di tentata rapina aggravata. L’uomo avrebbe tentato di estorcere denaro minacciando con un coltello la vittima, un uomo avvicinato alla fermata del bus in località Pace.

In particolare, quest’ultimo era stato minacciato di consegnare del denaro e, successivamente, sempre seguìto dal rapinatore, si era recato presso un bancomat per prelevare i contanti che avrebbe dovuto consegnare al trentacinquenne.

Dalla prima ricostruzione dei fatti, è emersa sin da subito la disinvoltura con la quale l’uomo avrebbe avvicinato la vittima alla fermata dell’autobus, preteso del denaro sotto la minaccia dell’arma e, con la promessa di un prelievo di denaro al più vicino sportello bancomat, seguìto la stessa vittima a bordo del bus. Non avrebbe desistito dal minacciare la vittima neanche davanti l’impossibilità di prelevare denaro per mancanza di credito residuo sul conto. Solo la promessa di una somma di denaro futura, infine, lo avrebbe convinto ad allontanarsi.