Messina, si lanciano in mare per salvare dei turisti ma la corrente lì porta in mezzo allo Stretto: salvati dai pescatori e dalla Guardia Costieria

Si mettono in mare con la barca del lido per salvare dalla corrente tre bagnanti stranieri che non riuscivano a tornare a riva e finiscono a loro volta vittime della correnti assieme al loro barchino di salvataggio che arriva in mezzo allo Stretto.

Provvidenziale l' intervento di due barche di pescatori di Torre Faro e successivamente quello di una motovedetta della Capitaneria di porto. Protagonisti dell' episodio che ha tenuto con il fiato sospeso per venti minuti almeno decine di bagnanti due bagnini di uno dei lidi della Punta. I due, quando hanno visto i tre stranieri in difficoltà, non ci hanno pensato due volte a mettere la loro piccola lancia di salvataggio in mare e a raggiungere i malcapitati. Ma le correnti da quelle parti, dove si incrociano Ionio e Tirreno, non perdonano, e così chi era entrato per salvare è diventato soggetto in pericolo. La barchetta è stata spinta dalle forti correnti in mezzo allo Stretto. Sul posto sono arrivate prima due barche di pescatori e poi una motovedetta della Capitaneria. Bagnanti e bagnini sono tornati scortati dal piccolo convoglio. Per i due giovani gli applausi della spiaggia.