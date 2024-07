Messina, guasto nella condotta a S. Margherita: si rischia un serio stop all’erogazione in città

L’acqua, quella che manca, al centro dell’agenda di tutte le istituzioni e nei pensieri di tantissimi messinesi preoccupati per la riduzione della disponibilità che in diversi casi, diventa un vero e proprio incubo.

Mentre il centro operativo comunale di protezione civile viaggia ad una media di 300 chiamate al giorno di cui 80 sono riferite alla necessità di aver aiuto idrico, oggi pomeriggio in prefettura ci sarà un incontro con due punti all’ordine del giorno. Uno più stringente sotto il profilo temporale, l’altro sistemico.

Quello generale è legato alla possibilità di Messina di poter avere più acqua dal consorzio Bufardo Torrerossa che ha la concessione che alimenta la condotta del Fiumefreddo, il principale adduttore della città. Il secondo suggerisce l’amara battuta che piove sul bagnato. Infatti è stata rilevata una importante perdita proprio nella condotta del Fiumefreddo all’altezza di Santa Margherita e questo comporterà un intervento straordinario di manutenzione che potrebbe interessare non solo la zona sud ma tutta la città.

È stato lo stesso sindaco Basile a “lanciare” la riunione in Prefettura presentando per sommi capi il programma e facendo intuire anche la portata dell’intervento di Santa Margherita. “Nel corso dell’incontro programmato in Prefettura – scrive Basile in una nota a proposito delle misure per far fronte alla crisi idrica – condivideremo con la cabina di regia gli interventi già attuati e quelli in programma per affrontare le prossime settimane. Siamo chiamati a gestire un'emergenza che coinvolge tutta la Sicilia, ma anche le criticità quotidiane acuite dalla crisi. Nelle ultime ore, siamo impegnati con la programmazione di un intervento a Santa Margherita, dove abbiamo registrato nei giorni scorsi una copiosa perdita d'acqua dalla condotta Fiumefreddo che serve la città. I tecnici hanno effettuato diversi sopralluoghi e si dovrà intervenire per la riparazione. Anche questo tema sarà affrontato domani in Prefettura e condiviso con la cabina di regia, poiché si tratta di un intervento importante». E poi il rinvio a domani per una conferenza stampa esplicativa.