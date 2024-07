Mazzarrà S. Andrea, visita della commissione bicamerale all'ex discarica dopo gli incendi

Visita della Commissione bicamerale sulle ecomafie questa mattina nel sito dell’ex discarica di contrada Zuppà, interessata lo scorso 25 giugno da un vasto incendio che ne ha incenerito tutta la parte bassa, andando ad aggravare il quadro già non confortante delle pregresse criticità ambientali.

I componenti della delegazione presieduta dall’onorevole Jacopo Morrone hanno audito il commissario liquidatore della Tirrenoambiente, avvocato Angelo Vitarelli, i rappresentanti dei comuni di Funari, Terme Vigliatore e Mazzarrà e i funzionari di Arpa Sicilia. A seguire Vitarelli li ha accompagnati all’interno del sito per far constatare di persona ai parlamentari nazionali le criticità aggravate dalle fiamme che ancora questa mattina avevano richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Al termine del sopralluogo la delegazione ha preso la via per Palermo per fare rientro a Roma.