Maltempo a Messina: un palo si schianta vicino al Museo, diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Un palo della pubblica illuminazione è caduto sul viale della Libertà nei pressi del museo regionale. Il palo si è adagiato sul marciapiede, nella curva che dal viale Annunziata conduce al viale della Libertà, proprio di fronte il terminal del tram. Intanto per l'acquazzone di ieri sera i vigili del fuoco hanno eseguito diversi interventi soprattutto per cornicioni pericolanti e allagamenti che si sono verificati sia in città che in provincia, in particolare nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto e Venetico.