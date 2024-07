Interventi Amam in zona Ogliastri, Sciva e Lanzetta: a Messina un sospiro di sollievo in questa estate di siccità

A Messina c’è anche chi tira un sospiro di sollievo in quest’estate di siccità. Grazie ad una serie di interventi specifici, l’Amam è riuscita a far arrivare l’acqua in un paio di rioni della città che soffrivano particolarmente la carenza di questi mesi. Al rione Ogliastri 260 famiglie da un paio di giorni hanno acqua quasi h24. L’azienda di viale Giostra ha messo in rete il pozzo Garibaldi garantendo dunque un approvvigionamento continuo. Discorso simile in via Sciva dove, scrive Amam, è stato realizzato un collegamento con l’impianto di pompaggio del serbatoio Gonzaga a Montepiselli. In questo caso è stata garantita l’acqua per 17 ore al giorno. Per quanto riguarda invece la via Lanzetta, altro luogo dove è scoppiata la crisi idrica in maniera evidente, sono in corso di realizzazione una serie di bocche di carico che consentiranno alle autobotti di poter far arrivare l’acqua anche ai serbatoi che si trovano sui tetti dei condomini della zona.