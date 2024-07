Eolie, non decolla il tavolo permanente sull'urbanistica: a rischio demolizione migliaia di edifici. Il grido d'allarme dei tecnici eoliani

Ad annunciare l'imminente istituzione di un tavolo tecnico urgente per le isole minori, qualche mese fa, era stata l'assessora Regionale al Territorio Elena Pagana intervenendo ad un appuntamento Convegno organizzato dall' Associazione Tecnici Eoliani. Ma di quel tavolo, a tutt' oggi, non c' è traccia. E questo getta nello sconforto migliaia di abitanti delle isole. In più, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2022, a rischio demolizione ci sono oltre un migliaio di abitazioni. Sono già stati firmati centinaia di provvedimenti e sarebbero già stati firmati i primi ordini di demolizione. A lanciare il grido d' allarme, chiedendo un confronto urgente con l'Assessorato al Territorio, con il Governo Regionale e con la deputazione messinese regionale e nazionale, è il presidente dell'Associazione Tecnici Eoliani Gaetano Barca. Non a caso, l’A.T.E. ed il Collegio dei Geometri e G.L. di Messina e l' associazione presieduta da Barca, nel maggio scorso, avevano riunito a Lipari quelli che avevano tutta l'aria di essere gli stati generali dell'edilizia della Sicilia. A Lipari, l'Associazione Tecnici Eoliani (ne fanno parte geometri, ingegneri, architetti, Geologi e Agronomi) e il Collegio dei Geometri e G.L. di Messina, hanno infatti riunito nel salone dei congressi dell'hotel Aktea tecnici provenienti da tutta l'isola e da altre isole siciliane.

Presenti gli ordini degli ingegneri e degli architetti di Messina, urbanisti, i rappresentanti dei collegi dei geometri di Agrigento e Messina, avvocati impegnati nel contenzioso urbanistico. Tra i relatori c'era il professore Pierluigi Mantini della struttura commissariale del consiglio dei ministri docente universitario e avvocato. Mantini, in quell' occasione, aveva sottolineato come spesso, da parte di alcune istituzioni, non vengano rispettate le regole e negli interventi che si mettono in atto. C' è il rischio che si creino degli abusi di potere. Da Lipari era partito un grido d' allarme forte e chiaro. Con le attuali normative e con la mancata applicazione dell'ultimo condono edilizio, annullato da una sentenza della Corte costituzionale nel 2022, alle isole si rischia grosso. Proprio per questo, l'Assessora Elena Pagana, intervenuta da remoto, accogliendo la richiesta partita proprio dal Convegno tavolo eoliano, aveva annunciato l'istituzione di un tavolo permanente sulle questioni insolute che riguardano le isole minori. L' Assessore Pagana aveva garantito imminenti provvedimenti che avrebbero dovuto rivedere le vigenti norme urbanistiche.