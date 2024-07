Duferco di Giammoro, la Cgil chiede al Ministero del Lavoro la ratifica del contratto di solidarietà

Nel corso di un incontro svoltosi presso l’assessorato regionale alle attività produttive i sindacati sono tornati a sollecitare l’esame congiunto in sede ministeriale per la ratifica del contratto di solidarietà difensivo per i lavoratori della Duferco.

«Si avvicina la scadenza della cassa integrazione, prevista il 27 luglio - scrivono in una nota il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino, il segretario della Fiom Sicilia- Palermo, Francesco Foti e il segretario della Fiom Messina Daniele David- è dunque necessario accelerare i tempi, per garantire il reddito dei lavoratori. In assenza di risposte - sottolineano- siamo pronti a intraprendere tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori».

In proposito è stata già fatta richiesta al ministero del lavoro. Il contratto di solidarietà in questione è stato firmato lo scorso 15 luglio dall’azienda e i sindacati. «E' fondamentale che il Ministero del Lavoro proroghi per 12 mesi il contratto di solidarietà- affermano Mannino, Foti e David- è questo infatti uno strumento necessario ad affrontare la fase di riconversione produttiva, tutelando il reddito degli operai in attesa del rientro al lavoro».