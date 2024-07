Da 10 anni senza una casa e senza un perché: il dramma di otto famiglie a Messina

"Famiglie residenti in via San Corrado n° 119 H, letteralmente buttate in mezzo alla strada senza alcuna alternativa con un'ordinanza di sgombero dall'amministrazione Accorinti e lasciate fuori sia dall'amministrazione De Luca che da quella Basile". E' questo il dramma raccontato dal consigliere comunale del Gruppo Misto Cosimo Oteri, che segnala l'inaccettabile protrarsi di una situazione iniziata nel 2014.

"Nel 2009 - spiega Oteri - si verificò la della frana di un costone che mise in pericolo l'incolumità di diverse famiglie residenti in quattro palazzine a sei piani in via San Corrado 119 H e per ben 5 anni nessuno intervenne. Nel 2014 i nuclei familiari che vivevano al piano terra di questi edifici furono costretti a lasciare le proprie abitazioni senza che l'amministrazione Accorinti provvedesse ad assegnare un alloggio comunale o individuasse una soluzione alternativa. Le famiglie buttate in mezzo alla strada senza alcuna considerazione - continua Oteri - da 10 anni vivono come ospiti a casa di figli e parenti e, inspiegabilmente, dal 2014 a oggi nessuna amministrazione ha ritenuto opportuno mettere in sicurezza la zona così da consentire a decine di persone di rientrare nella propria abitazione.