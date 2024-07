Crisi idrica a Messina, Basile: "Chiesta una redistribuzione delle risorse idriche provenienti dal Pozzo Bufardo-Torrerossa"

Crisi idrica a Messina. Domattina alle 10 il sindaco Federico Basile farà il punto in conferenza stampa.

"Quanto emerso dal tavolo odierno in Prefettura - dichiara il primo cittadino in una nota - conferma il buon senso di questa Amministrazione nel chiedere una redistribuzione delle risorse idriche provenienti dal Pozzo Bufardo-Torrerossa. Il dirigente del dipartimento regionale dell’Agricoltura ha riconosciuto che quella avanzata sia una soluzione plausibile in questo momento di emergenza idrica e che potrebbe dare risposte, in quota percentuale, anche agli altri comuni che dipendono da quella sorgente. Un risultato che insieme agli interventi messi in atto e che verranno illustrati domani in conferenza stampa dà il senso e la misura degli sforzi che questa Amministrazione sta mettendo in campo per mitigare i disagi legati alla crisi idrica", conclude il sindaco Basile.La conferenza stampa si terrà domani mattina, alle ore 10, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca con i vertici dell'Amministrazione comunale e di AMAM.