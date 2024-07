Sant'Agata M., donna 40enne muore improvvisamente nella sua abitazione: la procura dispone l'autopsia

Sarà l’autopsia a chiarire la causa dell’improvvisa morte di una 40enne di Sant’Agata Militello, Giuliana Faraci, deceduta stamani nella sua casa. La donna godeva di ottima salute e, a quanto pare, negli ultimi due giorni avrebbe avvertito semplicemente alcuni dolori addominali associabili ad una comune gastroenterite. All’alba di oggi l’improvviso decesso mentre dormiva.

I familiari, in un esposto presentato tramite la Polizia del commissariato santagatese alla Procura della Repubblica di Patti, hanno quindi chiesto l’esecuzione dell’accertamento autoptico, per cui il sostituto procuratore Andrea Apollonio nella giornata di domani conferirà l’incarico medico legale. Nel pomeriggio di oggi la salma sarà quindi trasferita dall’abitazione della donna alla camera mortuaria dell’ospedale di Patti.

Sconcerto e dolore è stato espresso da Bruno Mancuso, sindaco di Sant'Agata di Militello, la donna lavorava nel suo studio medico: «Per me è un vero lutto, è una persona di famiglia» ha detto. Lo stesso sindaco sui social aveva scritto: «Siamo increduli e devastati dal dolore, cara Giuliana ci hai lasciati troppo presto. Tristezza e rabbia ci assalgono, non ci si può rassegnare a una morte di cui non ci sono spiegazioni».