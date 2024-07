Movida a Giardini Naxos: l’ordinanza è stata fatta, adesso bisogna farla rispettare

Scatta oggi a Giardini Naxos la nuova ordinanza sulla movida firmata dal sindaco Giorgio Stracuzzi, che disciplina orari di apertura e chiusura delle attività, vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed emissioni sonore.

Per tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub), stabilimenti balneari, laboratori artigianali, (kebab, yogurterie, rosticcerie, creperie e simili, ad esclusione dei panifici), dalla domenica alla notte compresa tra il giovedì e il venerdì, obbligo di apertura dalle 6 e chiusura alle 2.30, mentre dal venerdì alla notte compresa tra il sabato e la domenica orario consentito dalle 6 alle 3.

Per tutte le attività con diffusione musicale, ad esclusione dell’attività danzante, dalla notte tra la domenica e il lunedì mattina fino alla notte tra il giovedì e il venerdì mattina stop alla musica all’1,30 mentre dalla notte tra il venerdì e il sabato e quella tra il sabato e la domenica l’orario è prolungato alle 2.

Per le attività danzanti, sale da ballo, discoteche e per le attività danzanti esercitate stagionalmente su area demaniale o comunale, dalla notte compresa tra la domenica e il lunedì fino alla notte tra il giovedì e il venerdì mattina balli e musica consentiti dalle 22 all’1,30, con chiusura attività alle 2.30; tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica, invece, lo stop slitta alle 2 con chiusura attività alle 3. Tra il 15 agosto e la notte compresa tra la domenica e il lunedì successivo è concessa la cessazione dell’intrattenimento musicale o danzante alle 2.30 del giorno successivo, con chiusura alle 3.30. L’ordinanza vieta l’utilizzo, dalle 13 alle 18, di impianti sonori fissi o mobili, a meno che si tratti di impianti di filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro non superiore ai 4 pollici (in quest’ultimo caso gli operatori dovranno munirsi di certificazione rilasciata da tecnico competente in acustica) e vieta anche l’installazione di impianti sonori sulle pareti esterne dell’immobile.

In materia di alcool divieto assoluto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 2 fino alla chiusura prevista delle attività, ma già dalle 21.30 la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.