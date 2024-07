Messina, appalto torrente Bisconte: dissequestrati 100mila euro all'ex commissario Maurizio Croce

Torna nella disponibilità di Maurizio Croce, ex commissario dell’Ufficio per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Sicilia, la somma di 100mila euro sequestrata nell’ambito dell’inchiesta sui lavori del torrente Bisconte. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Messina Simona Finocchiaro. Croce ha infatti restituito alla Regione il “quantum” ritenuto oggetto del profitto del reato contestato dalla Procura. Per questo, sono venuti meno i presupposti alla base dell’applicazione della misura reale. Croce, che nei giorni scorsi si era vista negata la richiesta di patteggiamento a 3 anni e 6 mesi, è difeso dall‘avvocato Bonni Candido.