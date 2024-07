Innovazione e sostenibilità, a Messina la Summer School 2024 per i dottorandi in Economia

Dal 23 al 26 luglio si terrà la Summer School del Dottorato in “Economics, Management and Statistics” del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina.

La Summer School, dal titolo “Industry and Society 5.0: Crafting the Future of Innovation Management and Sustainable Economy”, per questa seconda edizione si inserisce anche come output (Fase 6) del Progetto GAL Tirreno-Eolie - “TIRRENO-EOLIE 2030 - Ripensare il territorio, valorizzare la biodiversità, promuovere i prodotti tipici”, del quale il Dipartimento di Economia è partner e che vanta anche il supporto dell’Area Marina Protetta di Milazzo.

La Summer School 2024, il cui Comitato Scientifico è composto da Giuseppe Ioppolo, Antonio Crupi, Fabrizio Cesaroni e Giuseppe Caristi (ref. Scientifico GAL) ed il cui Comitato organizzatore è formato da Giuseppe Lanfranchi, Carlotta D’Alessandro e Carlotta Bottaro, vuole offrire l’opportunità ai dottorandi di realizzare approfondimenti con relatori esterni, confrontandosi con esperti e imprese invitate in modo da condividere le loro idee di ricerca e presentare lo stato di avanzamento dei loro elaborati. Saranno inoltre presenti il direttore AMP Giulia Visconti , il presidente del GAL Mario Sfameni, il presidente dell’AMP Giovanni Mangano e l’arch. Rosario Vilardo, Direttore del Museo Archeologico Regionale Eoliano “L. Bernabò Brea”.