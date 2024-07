Milazzo, via ai lavori per un terzo nuovo pozzo

L’obiettivo è evitare di dover limitare in alcune ore della giornata l’approvvigionamento dell’acqua come avvenuto in molte altre città, anche se la situazione idrica resta molto difficile anche a Milazzo.

Per fronteggiare la grave emergenza idrica che sta interessando tutto il territorio regionale, l’Amministrazione comunale ha disposto di realizzare un nuovo pozzo in contrada Contura alla ricerca di acqua sotterranee da immettere nella rete comunale. Già il mese scorso è stata avanzata richiesta all’Assemblea territoriale idrica Ati di Messina per avviare i lavori di scavo, ma è rimasta priva di riscontro. Visto che «la realizzazione del manufatto si rende necessario al fine di fronteggiare la crisi idrica che sta interessando ampie zone del territorio comunale», l’ente ha deciso di proseguire ugualmente con un provvedimento “contingibile ed urgente”. Si tratta del terzo pozzo, visto che già a gennaio – come ha spiegato il dirigente del settore idrico, Domenico Lombardo – si era provveduto a realizzare altri due pozzi (nelle zone di Fiumarella e Floripotema) per la ricerca di acque sotterranee da destinare ad uso potabile. Lavori ultimati ed in attesa delle prescritte verifiche per metterli in marcia.