Bonifica della Falce di Messina, via al progetto

Il futuro della zona Falcata passa anche da questa firma. Quella posta in calce al contratto per la progettazione delle bonifica e del nuovo assetto della preziosa area.

Nello scorso fine settimana lo studio Alfonso Femia s.r.l. dell’omonimo architetto originario di Taurianova e che fra l’altro ha progettato anche il waterfront di Reggio Calabria ha definito l’accordo con l’Autorità di Sistema dello Stretto per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economica di “Falcata Revival”, una delle due più grandi scommesse (l’altra è la piastra logistica) anche urbanistiche messe in campo dall’ente di viale Vittorio Emanuele.

Due sono gli ambiti di intervento che dovrà sviluppare lo studio Femia. Uno riguarderà la bonifica di tutta la zona Falcata in quella che sarà la fase due rispetto all’altro intervento che in queste settimane è stato annunciato. Quello del finanziamento con 20 milioni da parte del Governo dell’eliminazione delle fonti inquinanti sparse nella zona Falcata. Un impegno preso e portato a termine grazie all’impegno della sottosegretaria Matilde Siracusano.