Unime: nuovo voto, vecchie ruggini. Resa dei conti a Scienze politiche: Morelli (vicino a Moschella) batte Chiara

Prevale la continuità, con otto dipartimenti su dodici che vedono confermati i direttori uscenti. E prevale anche quella sorta di “pax sociale” che continua a contraddistinguere questo primo scorcio di mandato della rettrice Giovanna Spatari, dopo le tensioni e le contrapposizioni degli ultimi anni, la “guerra fredda” interna all’Ateneo tra i blocchi Navarra e Cuzzocrea e la turbolenta conclusione dello scorso rettorato. Prevale tutto questo, nelle elezioni delle rappresentanze per Macro-Aree nel Senato accademico e dei direttori dei dipartimenti, che si sono concluse ieri, ma c’è stato spazio anche per qualche tensione residua. Leggi anche Ateneo di Messina nel segno della continuità. Eletti i 12 direttori di Dipartimento e delle macro aree. I NOMI In una tornata elettorale nella quale quasi tutte le caselle da riempire vedevano candidature uniche, c’era da aspettarselo che le uniche scintille sarebbero arrivate dal dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, dove invece la poltrona di direttore se la contendevano in due: Alessandro Morelli, vicinissimo sia all’ex prorettore (e candidato alle elezioni per l’Ermellino, ritiratosi tra primo e secondo turno) Giovanni Moschella che all’attuale vicario Giuseppe Giordano; e un altro ex prorettore, Luigi Chiara, che dopo essere stato proprio insieme a Moschella uno dei docenti più vicini all’ex rettore Cuzzocrea, era entrato in rotta di collisione con lo stesso Moschella, con lo stesso Cuzzocrea, ma rimanendo fedele sostenitore – seppur dietro le quinte – della rettrice Spatari, della cui candidatura, peraltro, era stato primo sponsor. Ecco perché il “duello” del dipartimento di Scienze politiche era visto come una sorta di resa dei conti, oltre a un “derby” interno alla governance (Chiara era appoggiato da altri prorettori). Duello che ha sorriso, per una manciata di voti (35 a 32), a Morelli, per un successo che, indirettamente (ma neanche tanto), serve a ribadire il peso di Moschella nell’attuale governance.

Solo in un altro dipartimento (Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra) i candidati erano due: l’uscente Domenico Majolino (vicino all’altro candidato delle scorse elezioni, Michele Limosani) e il prof. Francesco Oliveri, col primo che ha prevalso per 55 voti a 20. In tutti gli altri casi i candidati erano unici e si tratta di conferme quasi ovunque: Giuseppe Ucciardello al Dicam, Alessio Lo Giudice a Giurisprudenza, Ernesto Cascone ad Ingegneria, Giuseppe Navarra a Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva “Gaetano Barresi”, Nunziacarla Spanò a Chibiofaram, Carmelo Maria Porto al Cospecs, Francesco Abbate a Scienze veterinarie. New entry: Sergio Lucio Vinci a Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, dove prende il posto di Sergio Baldari; Carmelo Rodolico (che era vice direttore uscente) a Medicina clinica e sperimentale, al posto di Giovanni Raimondo; Gustavo Barresi, che al dipartimento di Economia prende il posto di Michele Limosani.