Spaccio della “spice” nel Barcellonese, il Riesame di Messina annulla per due

Prime scarcerazioni del Tribunale del Riesame per uno dei filoni d’inchiesta confluiti nel maxi blitz antidroga dei carabinieri scattato lo scorso 25 giugno scaturito in tre diverse ordinanze. Per quanto riguarda il versante barcellonese, le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire un’associazione attiva a Barcellona Pozzo di Gotto che gestiva una rete dello spaccio di droga. L’ordinanza del gip Eugenio Fiorentino aveva portato a 35 arresti, 20 in carcere e 15 ai domiciliari. In questi giorni si stanno discutendo i vari ricorsi davanti al tribunale del Riesame di Messina e ci sono le prime decisioni. Sono tornate in libertà Stefania Antonuccio 24 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto e Rosy Maiorana, di Milazzo.