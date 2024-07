Rassegna stampa 20-07-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli che potrete leggere nell'edizione cartacea di Gazzetta del Sud:

Unime: nuovo voto, vecchie ruggini. Resa dei conti a Scienze politiche: Morelli (vicino a Moschella) batte Chiara

Asili nido comunali a Messina, online le graduatorie

Atm, a Messina lo strano caso del sindacalista che non partecipa alle riunioni. Altro affondo di Campagna: «Si punta a creare squilibri»

IN EVIDENZA

-Mafia e appalti, lunedì gli interrogatori dei due imprenditori messinesi arrestati

-Spaccio della “spice” nel Barcellonese, il Riesame di Messina annulla per due

-Il femminicidio di Lorena Quaranta a Messina, Miasi ('Una di noi'): "Sgomento per le motivazioni della Cassazione"

IN PROVINCIA

-Ospedale in “codice rosso”, è protesta a Sant’Agata Militello

-Mare, natura, cucina, arte e cultura: a Taormina il turismo che punta oltre la stagione estiva

-Erosione costiera incontrollata, a Capo d’Orlando la spiaggia sotto la strada di Tavola Grande è sparita

-Gestione rifiuti a Capri Leone, Caronia, Ficarra, Torrenova e S. Salvatore di Fitalia: il Tar ordina di rifare la gara

-Milazzo, azzerato il Cda della Fondazione Lucifero. Arriverà il commissario

-Sul lungomare di Spinesante a Barcellona la spiaggia non ha barriere

-Ex studentesse e studenti dell’Istituto tecnico Borghese di Patti si ritrovano quarant’anni dopo