Ospedale in “codice rosso”, è protesta a Sant’Agata Militello

L’appuntamento è fissato per questa mattina, a partire dalle 10, sulla scalinata di fronte al prospetto centrale dell’ospedale di Sant’Agata Militello, per il sit-in organizzato dalla “Assemblea permanente per l’ospedale e la salute nei Nebrodi”. L’iniziativa, già annunciata nei giorni scorsi e a cui hanno già manifestato adesione anche esponenti di vari gruppi locali e rappresentanti sindacali, ha come obiettivo quello di tornare ancora una volta a sensibilizzare i vertici politici e istituzionali sulla necessità di ripristinare la piena funzionalità del presidio santagatese, che abbraccia oltre 80mila utenti eppure privo di dotazioni organiche e strutturali necessarie ad assolvere alla sua funzione fondamentale per la tutela della salute di tutto il territorio.

Intanto, nel pomeriggio di giovedì scorso, proprio all’ospedale di Sant’Agata Militello, si è svolto un incontro tra il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì e alcuni rappresentanti del comitato civico organizzatore della manifestazione.