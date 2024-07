Gestione rifiuti a Capri Leone, Caronia, Ficarra, Torrenova e S. Salvatore di Fitalia: il Tar ordina di rifare la gara

È tutta da rifare la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti in cinque comuni della zona tirrenico-nebroidea. Lo ha stabilito il Tar di Catania, che, pronunciandosi su un articolato nonché particolarmente tecnico contenzioso che vedeva incardinati ben tre ricorsi, ha annullato gli atti di gara relativi alla procedura, indetta dalla Srr Messina Provincia e gestita dall’Urega di Messina, per il secondo di tre lotti d’appalto, del valore di 11,9 milioni di euro, comprendente i comuni di Capri Leone, Caronia, Ficarra, Torrenova e San Salvatore di Fitalia.

Nel settembre 2023, la proposta migliore era risultata quella dell’impresa “Traina srl” di Cammarata, con un punteggio complessivo pari a 87,55 punti, a fronte di un ribasso del 9,99%, per un importo di 10.788.193,15 euro, mentre la seconda in graduatoria era l’orlandina Gilma srl. Di fronte alla giustizia amministrativa, la Gilma aveva quindi esposto nel ricorso principale diverse motivazioni per avvalorare la richiesta di esclusione dell’impresa vincitrice, mentre la Traina aveva a sua volta ribattuto con un ricorso incidentale ed un altro per motivi aggiunti adducendo le proprie ragioni secondo cui andava esclusa l’altra concorrente. La Prima sezione del Tar di Catania ha quindi accolto il ricorso principale della Gilma, in particolare nella parte in cui si contestava una soluzione modificativa o sostitutiva delle condizioni del servizio proposta dalla vincitrice, avendo indicato il conferimento dei rifiuti presso l’impianto di proprietà a Cammarata, fatta salva diversa indicazione delle amministrazioni comunali. Offerta tecnica, secondo il Tar, «formulata in modo indeterminato, essendo caratterizzata da una contraddittorietà che rende non percepibile il contenuto effettivo».