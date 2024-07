Comune di Messina, il "pasticcio" sulle assunzioni e le conseguenze: si allunga l’attesa per gli altri 171 nuovi dipendenti

Almeno 9 delle ultime assunzioni effettuate dal Comune di Messina sono state “congelate” per una evidente – e abbastanza clamorosa – svista degli stessi vertici burocratici di Palazzo Zanca. Per farla breve: non si sarebbero potute effettuare assunzioni dopo il 30 aprile, perché il Comune non aveva approvato, entro quella data, né il rendiconto 2023 né il bilancio consolidato. Con il sindaco Federico Basile che ha chiesto "chiarezza" sull'accaduto, garantendo che chi ha sbagliato pagherà. Intanto secondo il Pd il trasferimento del direttore del servizio Gestione giuridica del personale lo scorso 17 luglio è solo uno specchietto per le allodole: "No a capri espiatori, i vertici sono chiamati a rispondere".

E c'è di più perchè a questo punto rischiano di rimanere nel limbo non solo i nove dipendenti che, o non hanno ricevuto la controfirma del contratto, oppure hanno avviata la loro attività dopo il termine del 30 aprile.

Restano in sospeso anche i 171 nuovi dipendenti che aspettavano di poter essere assunti questa estate. Si tratta dei 100 funzionari tecnici e 71 funzionari amministrativi che per ultimi hanno completato il lungo iter che ha portato alla loro selezione.