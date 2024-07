Asili nido comunali a Messina, online le graduatorie

Sessantanove nuovi ammessi, 54 riconfermati e 122 bimbi idonei a frequentare l’asilo nido dal primo settembre. Un totale di 225 bambini per 140 posti disponibili, con un esubero di 85 richiedenti che per il momento rimarranno in attesa. Sono state pubblicate on-line, dagli uffici della Messina Social City, le graduatorie dei bimbi che beneficeranno dei 140 posti disponibili nei quattro asili nido comunali: “Zanca”, “L’Angolo del Cucciolo”, “Suor Maria Francesca Giannetto”, “San Licandro”, a cui si aggiunge il nido dell’Esercito “Lupetto Vittorio” presso la caserma Zuccarello sede del 5 Reggimento Aosta. Otto in totale gli elenchi dei beneficiari aventi diritto ad occupare un posto nei cinque nidi pubblici gestiti dalla partecipata comunale. La suddivisione di ammessi, riconfermati, idonei e respinti (solo una domanda non è stata accolta) è stata effettuata in funzione dell’età degli infanti suddivisi in lattanti, semidivezzi e divezzi.

Ma andiamo più nel dettaglio: micro-nido Zanca ( 2 riconfermati, 7 idonei ammessi, 8 idonei e uno non idoneo) per un totale di nove posti disponibili ; L’Angolo del Cucciolo (11 riconfermati, 14 idonei ammessi, 16 idonei) con 25 posti; Lupetto Vittorio semidivezzi e divezzi (7 riconferme, 2 idonei ammessi, 20 idonei) e lattanti ( 3 idonei ammessi, 9 idonei) con 29 posti disponibili; Suor Maria Francesca Giannetto semidivezzi e divezzi (12 riconferme, 12 idonei ammessi, 19 idonei), lattanti ( 5 idonei ammessi, 9 idonei) per un totale di 29 posti ; San Licandro (22 riconfermati, 16 idonei ammessi, 37 idonei), lattanti (10 idonei ammessi, 13 idonei) con l’offerta più alta, ben 48 posti.