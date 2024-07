Stromboli, via libera allo sbarco di minicrociere. Attesa per le scalate al vulcano

Mentre a Stromboli permane lo stato di allerta rossa, in attesa della riunione della commissione grandi rischi che valuterà eventuali passaggi del livello di allerta, stamattina, durante l’incontro dell’Unità di crisi, su sollecitazione del sindaco Riccardo Gullo, si è concordato di rendere efficace, da subito, l’ordinanza, sospesa dopo il parossismo dell’11 luglio, che consente la riapertura contingentata e controllata dello sbarco dalle imbarcazioni da minicrociere.

Il tavolo tecnico dell’Unità di Crisi ha condiviso la necessità di dare un segno di apertura e un incoraggiamento all’economia dell’isola in difficoltà. L’apertura controllata sarà accompagnata da una serie di attività precauzionali, in modo da consentire la massima sicurezza di tutti gli abitanti e visitatori dell’isola. Per quanto riguarda l’apertura della scalata al vulcano fino a una quota superiore agli attuali 100 metri, seppure sollecitata dal sindaco, si è deciso di attendere la valutazione della Commissione Grandi rischi e le indicazioni della comunità scientifica.