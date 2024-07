Scuolabus a Messina, un’altra settimana di tempo: riaperti i termini di partecipazione al bando

Nessuna possibilità è persa per le famiglie che non hanno ancora fatto la domanda per il servizio di trasporto scolastico. La Messina Social City, con la presidente Valeria Asquini, ha stabilito di riaprire i termini di partecipazione al bando, concedendo ai genitori un’altra settimana di tempo. Il diritto è riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Vista la mole di richieste che sono pervenute anche dopo la chiusura del bando avvenuta lo scorso 8 luglio, l’Azienda speciale per venire incontro agli utenti che hanno tentato invano di prenotarsi avendo saputo in ritardo della pubblicazione del bando, ha stabilito di riaprire l’avviso pubblico di ulteriori sette giorni . Già da ieri sera, alle ore 20, è stata riattivata la piattaforma on-line, raggiungibile dal link www.serviziscolastici.comune.messina.it, sulla quale dovranno essere caricate le richieste da inoltrare esclusivamente in modalità telematica. Il nuovo termine scadrà il 25 luglio alle ore 23.59. L’avviso di riapertura dei termini per la costituzione di una graduatoria relativamente all’anno scolastico 2024-2025, è stato reso pubblico nel tardo pomeriggio di ieri, con determina firmata dal vicedirettore generale dell’azienda speciale Msc, Giuseppe Arpi e pubblicata all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’azienda speciale nella Sezione Amministrazione trasparente. Quest’anno saranno mille i posti disponibili sui pulmini con priorità riconosciuta agli alunni che hanno una reale difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica, poiché residenti in zone periferiche che sono scarsamente servite dai bus dell’ Atm. L’anno scorso molti alunni non hanno potuto usufruire dello scuolabus già dal primo giorno di scuola, perché i genitori non avevano presentato in tempo la domanda.