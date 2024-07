Rometta, la spiaggia interdetta resta semideserta nell’attesa delle analisi

La centrale spiaggia di Rometta tra la via Cucinotti e il torrente Scagliola, poco frequentata, intorno alle ore 15.30 di ieri pomeriggio. Sembra evidente che gli effetti del divieto di balneazione siano stati immediati. Solo qualche ombrellone nel tratto interdetto della via del mare e pochi giovani pronti a godersi un pomeriggio in spiaggia.

Più in là, dove non vige il divieto, il litorale è animato da qualche famiglia, alcuni ragazzi e coppie più adulte. Alla richiesta di un libero pensiero sull'andamento di questa stagione balneare, specie dopo l'emissione dell'ordinanza e l'apposizione dei cartelli, conseguenza degli esiti delle analisi delle acque effettuate nei giorni scorsi dall’Asp, sono diversi i bagnanti che preferiscono non pronunciarsi. Senza rinunciare comunque al loro momento di relax sotto il sole, da soli o in compagnia di amici e parenti. Nonostante i divieti c'è però da dire che l'aspetto della spiaggia, con la sua sabbia sottile e delicata, è invitante e cittadini e turisti non si sottraggono dalla bellezza della costa romettese, meta di centinaia di utenti. Più in là, spostandosi verso l’arenile in prossimità di via Fiorina Sardo, dove mercoledì si è verificato uno sversamento fognario, una coppia pronta a varcare la ringhiera per raggiungere la spiaggia, fa però notare ancora la presenza di un ristagno, che per fortuna non raggiunge le acque del mare, ma che è rimasto lì come conseguenza della lunga perdita dovuta all’ostruzione di una tubazione di spinta delle pompe, che è stata poi liberata dal personale addetto.

Un inconveniente che ha creato malcontento, ma che sembra essere stato superato. Nel frattempo, il sindaco Nino Cirino attende l'esito delle controanalisi eseguite sui due campionamenti effettuati lo scorso lunedì. Risultati che decideranno le sorti del tratto della via del mare, se potrà quindi tornare fruibile o meno. Sempre ieri mattina, il primo cittadino ha incontrato nella Delegazione di Rometta Marea gli addetti al servizio civico comunale, che anche quest'anno si alterneranno per pulire la spiaggia due volte al giorno