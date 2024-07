Rometta, divieto di balneanzione: il Sindaco revoca l'ordinanza

Revocata l'ordinanza che da lunedì scorso imponeva il divieto di balneazione nel tratto di spiaggia in corrispondenza della via del mare. Dopo l'esito dei nuovi prelievi effettuati, che hanno quindi fatto registrare il rientro dei valori nei limiti concessi dalla legge, il sindaco Nino Cirino ha revocato il provvedimento che era scattato lunedì scorso, a seguito della nota trasmessa al Municipio dall'Asp di Messina. Finalmente quindi il tratto di spiaggia interdetto per quasi 5 giorni torna ad essere fruibile. Residenti e turisti potranno riprendere in piena serenità la stagione balneare.