Fiamme a Messina, incendio è scoppiato nelle campagne di Zafferia

Un incendio è scoppiato nelle campagne di Zafferia. In fiamme sterpaglie in una zona collinare. Sul posto un elicottero che sta facendo diversi lanci di acqua per spegnere le fiamme. I vigili del fuoco intervengono anche da terra. È stato gia spento, invece, un altro incendio scoppiato oggi a Reginella, sui Colli Sarrizzo. In fiamme una parte di quella che è delimitata come zona rossa dove ci sono ancora residuati bellici. Per questo motivo è stato possibile intervenire solo dall'alto con due elicotteri della Forestale che hanno spento le fiamme. Sono seguite le operazioni di bonifica.