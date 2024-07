Un vitello bendato e sacrificato: la tradizione della "Festa del Convito" a Roccavaldina nel mirino delle associazioni animaliste

In una piccola cittadina del Messinese, Roccavaldina, la festa patronale dedicata a San Nicola di Bari è al centro di una crescente polemica. La tradizione locale, nota come “Festa del Convito”, prevede una processione con un vitello bendato, seguito dal sacrificio dell'animale, per poi essere consumato dai cittadini. Questa celebrazione, dettagliatamente descritta sul sito della parrocchia, suscita ora la preoccupazione dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). Secondo il sito della parrocchia, la festa si svolge con la partecipazione attiva della cittadinanza. “Alla presenza della cittadinanza il giovenco viene bendato e addobbato con ornamenti. Poi, col vitello in testa, parte la processione per le vie del paese con al seguito la popolazione e la banda musicale. Finito il giro, viene portato al Palmento ex Falsetti nella via Roma e qui, dopo essere stato benedetto dal sacerdote, viene sacrificato”, recita il sito. Le foto delle precedenti edizioni mostrano l’evento in tutta la sua complessità e tradizione. La prossima edizione della festa è prevista dal 1° al 4 agosto. La Oipa, allarmata dalle segnalazioni ricevute e dai contenuti foto e video disponibili online, ha inviato un’istanza al sindaco di Roccavaldina, Salvatore Visalli, e al Garante per i diritti degli animali della Regione Sicilia, Giovanni Giacobbe.

L’associazione richiede chiarimenti sul trattamento dell’animale durante l’evento, esprimendo preoccupazione per la possibile violenza inflitta al vitello."L’Ufficio legale dell’Oipa sottolinea che la sensibilità per il rispetto degli animali, tutelati anche a livello costituzionale (art. 9), è in crescente aumento, comportando una partecipazione attiva della popolazione nelle decisioni istituzionali", afferma un portavoce dell’associazione. "Pertanto, premesso che Oipa Italia è totalmente contraria all'utilizzo, in qualsiasi forma di qualsiasi animale (da reddito o meno), con la presente chiediamo d’intervenire affinché l'eventuale programmazione della festa possa essere adeguata alla sensibilità dominante, mediante l'utilizzo di una statua o di un mezzo non animale, al fine di rispettare la tradizione popolare, ma in un'ottica moderna”. Oipa non esclude ulteriori azioni legali nel caso in cui il vitello venga comunque utilizzato e si ravvisassero estremi di maltrattamento. La questione solleva un dibattito più ampio sul bilanciamento tra il rispetto delle tradizioni culturali e la crescente sensibilità verso i diritti degli animali, una tematica che riflette un cambiamento sociale significativo. La risposta delle autorità locali a questa istanza sarà cruciale per determinare l’evoluzione di questa tradizione e la sua conformità alle moderne istanze etiche.